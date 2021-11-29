Рубль резко вырос к доллару и евро вслед за нефтью

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Рубль в начале торгов на утро понедельника, 29 ноября, заметно растет к доллару и евро вслед за нефтью, цены на которую также поднимаются. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, доллар расчетами на завтра в 07:06 снизился до 74,9 рубля, то есть на 71 копейку. Евро при этом снизилось до 84,47 рубля.

В свою очередь январский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 4,27 процента. Теперь она стоит 74,65 доллара за один баррель.

26 ноября нефть марки Brent опустилась в цене ниже 73 долларов за баррель впервые с 13 сентября. Тогда фьючерсы на январь на Brent подешевели на 11,25 процента — до 72,97 доллара за баррель.

23 ноября президент США Джо Байден объявил о высвобождении 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Аналогичный шаг предпримут Великобритания, Япония, Индия, Китай и Южная Корея.

В понедельник, 29 ноября, вице-премьер России Александр Новак сообщил, что ситуация с мировым запасом нефти оценивается в настоящее время как нормальная. По его словам, ОПЕК+ наблюдает за текущей динамикой.