В Центре Гамалеи оценили способность вакцин защитить от штамма «омикрон»

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Созданные в России препараты для вакцинации от COVID-19 будут продолжать работать и обеспечивать граждан защитой от нового штамма «омикрон». Об этом в понедельник, 29 ноября, рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

— Мы точно можем сказать, что вакцины будут продолжать работать и защищать от тяжелого течения, — заверил специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Эксперт напомнил, что вакцина защищала граждан от всех предыдущих штаммов COVID-19.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса. В организации отметили, что пока нет оснований заявлять, что новая мутация коронавируса «омикрон» опаснее штамма «дельта», существующие вакцины остаются эффективными.

29 ноября во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса «омикрон» очень высока. Уточнялось также, что новый вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.