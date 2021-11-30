СМИ: офицеров Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях

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Семеро высокопоставленных росгвардейцев подозревают в хищениях и злоупотреблениях. Против них могут возбудить уголовные дела. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщают источники.

Уточняется, что военная прокуратура уже направила в Главное военное следственное управление СКР материалы для возбуждения соответствующего уголовного дела.

В качестве обвиняемых перед судом могут предстать четыре генерала и три полковника Росгвардии.

Все они попали под подозрение из-за того, что в структуру МВД и Росгвардии была внедрена информационная система «Недвижимость», которая должна была объединить в одном реестре все объекты ведомства, однако она так и не заработала.

По данным издания «Коммерсантъ», поводом для проверки послужили материалы службы безопасности Росгвардии, которые касались деятельности ведомства и ее внутренних войск МВД. Проверяющие инстанции заинтересовались работой системы «Недвижимость» еще в 2012-2016 годах. По информации источников, система была разработана исключительно на бумаге, однако все выделенные на нее 192 миллиона рублей числились как «освоенные».

Накануне, 26 ноября, Волжский суд Саратова арестовал до 25 января бывшего главу областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН Павла Гаценко по делу о пытках. Гаценко и экс-глава отдела безопасности ОТБ № 1 Сергей Мальцев обвиняются по статье «Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц». Им грозит до десяти лет лишения свободы.