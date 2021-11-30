Мигранты за ночь дважды пытались прорваться через польско-белорусскую границу

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Польские пограничники сообщили о двух попытках штурма польско-белорусской границы со стороны Белоруссии, которые произошли в ночь с 29 на 30 ноября.

— Группы агрессивных иностранцев форсировали границу на участках застав в Мельнике и в Шудзялове, — говорится в сообщении.

По данным пограничных служб, около 02:30 ночи по местному времени на вышеупомянутом участке беженцы пытались силой пересечь границу, а также бросали камни и петарды в сотрудников пограничной стражи.

Как сообщает польская сторона, всего за последний день пересечь границу на незаконных основаниях попытались 134 мигранта, передает РИА Новости.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

14 ноября около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши через границу с Белоруссией. Правоохранителям удалось задержать 22 из них.

15 ноября группы нелегальных мигрантов начали покидать стихийный лагерь, организованный на границе Белоруссии и Польши.

16 ноября сотрудники силовых структур Польши применили водометы и светошумовые гранаты против групп нелегальных беженцев на белорусско-польской границе. По информации очевидцев, мигранты начали проламывать ограждение, из-за чего пограничники применили силу.

23 ноября польская сторона изъявила готовность переговорить с Россией по вопросам миграционного кризиса на польско-белорусской границе.