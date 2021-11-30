СМИ: Рашкин попал в больницу на нервной почве

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы от партии КПРФ Валерий Рашкин попал в больницу из-за обострившегося на нервной почве заболевания. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил анонимный источник во фракции.

— О состоянии своего здоровья, думаю, он может сообщить только сам, — отметил собеседник Интерфакса.

По данным Telegram-канала Mash, депутат находится в медучреждении, чтобы ему сделали плановую операцию на глаз.

В четверг, 25 ноября, депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, застрелившего лося в Саратовской области.

Голосованию о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности предшествовало выступление генпрокурора Игоря Краснова. Он попросил лишить неприкосновенности Рашкина для проведения обысков и избрания ему меры пресечения в виде запрета определенных действий.

О том, как проходило лишение особого статуса депутата на заседании в нижней палате российского парламента, что говорили Рашкин и генпрокурор РФ Игорь Краснов, — в материале «Вечерней Москвы».

Дело Валерия Рашкина

29 октября МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой причастен Рашкин. В тот же день дело передали в Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем.

В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.