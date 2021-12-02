Генпрокурор Краснов поручил провести проверки в угледобывающих регионах

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Масштабные проверки пройдут в десяти угледобывающих регионах России после взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в четверг, 2 декабря.

— С учетом многочисленности фактов несоблюдения законодательства мною принято решение о проведении масштабных проверок всех шахт в десяти угледобывающих регионах — Республике Коми, Саха (Якутия), Тыва, Приморский и Хабаровский края, Самарская, Сахалинская, Ростовская, Челябинская области, Чукотский автономный округ, — приводит слова Краснова сайт Кремля.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы были доставлены 99 пострадавших в результате происшествия. По последним данным, погиб 51 человек.

Трехдневный траур прошел в Кемеровской области по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.