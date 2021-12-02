Путин обратил внимание на проблемы в оплате труда шахтеров

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил создать для шахтеров экономические условия, которые бы исключили необходимость риска. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 2 декабря.

— Поэтому, безусловно, необходимо уточнить состав условно-постоянной составляющей в структуре оплаты за труд шахтеров, исключив из них выплаты, зависящие от выработки. Вот что надо сделать, — рассказал глава государства.

Нынешняя система оплаты труда создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности, уточнил он. Их, по его словам, нельзя в этом обвинять, так как «людям семьи кормить нужно».

После аварии на шахте «Распадская» в 2010 году власти договаривались, что условно-постоянная составляющая в структуре оплаты труда должна быть не менее 70 процентов, приводит слова Путина сайт Кремля.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы были доставлены 99 пострадавших в результате происшествия. По последним данным, погиб 51 человек.

Трехдневный траур прошел в Кемеровской области по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.