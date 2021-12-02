Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин обратил внимание на проблемы в оплате труда шахтеров

Иван Юминов

Экономика
Путин обратил внимание на проблемы в оплате труда шахтеров
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил создать для шахтеров экономические условия, которые бы исключили необходимость риска. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 2 декабря.

— Поэтому, безусловно, необходимо уточнить состав условно-постоянной составляющей в структуре оплаты за труд шахтеров, исключив из них выплаты, зависящие от выработки. Вот что надо сделать, — рассказал глава государства.

Нынешняя система оплаты труда создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности, уточнил он. Их, по его словам, нельзя в этом обвинять, так как «людям семьи кормить нужно».

После аварии на шахте «Распадская» в 2010 году власти договаривались, что условно-постоянная составляющая в структуре оплаты труда должна быть не менее 70 процентов, приводит слова Путина сайт Кремля.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы были доставлены 99 пострадавших в результате происшествия. По последним данным, погиб 51 человек.

Трехдневный траур прошел в Кемеровской области по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.

Читайте также:
Шахтеры Владимир Путин Зарплаты
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте