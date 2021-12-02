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Путин обсудил аварию на «Листвяжной» с владельцами шахты

Иван Юминов

Происшествия
Путин обсудил аварию на «Листвяжной» с владельцами шахты
Фото: Администрация президента РФ

Глава совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев и гендиректор Геннадий Алексеев сообщили президенту Владимиру Путину о готовности понести наказание за аварию на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

— Михаил Юрьевич Федяев, совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает? — задался вопросом глава государства.

Федяев заверил, что предприятие не экономило на средствах безопасности. Путин указал, что в предварительном отчете СК говорится о систематических мерах, которые были призваны скрыть чрезмерную загазованность, отмечает РБК.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы были доставлены 99 пострадавших в результате происшествия. По последним данным, погиб 51 человек.

Трехдневный траур прошел в Кемеровской области по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.

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