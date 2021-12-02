Тела шести погибших рабочих подняли из шахты «Листвяжная» в Кузбассе

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Спасателям удалось поднять на поверхность из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области тела шести рабочих. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев в четверг, 2 декабря.

— Отделения ВГСЧ подняли из шахты еще шесть тел погибших шахтеров, — отмечается в Telegram-канале «Цивилев. Live».

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы были доставлены 99 пострадавших в результате происшествия. По последним данным, погиб 51 человек.

Трехдневный траур прошел в Кемеровской области по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.