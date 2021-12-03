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ЦБ отозвал лицензию на осуществление страхования у банка «АСКО-Страхование»

Полина Долганова

Экономика
ЦБ отозвал лицензию на осуществление страхования у банка «АСКО-Страхование»
Фото: Вечерняя Москва

Центробанк отозвал лицензию на осуществление страхования у публичного акционерного общества «АСКО-Страхование» в пятницу, 3 декабря. Об этом сообщается на сайте Банка России.

По данным регулятора, компания нарушала минимально допустимое соотношение собственного капитала и принятых на себя обязательств.

— Отозвать лицензии от 18.07.2018 СИ № 2243 на осуществление добровольного имущественного страхования, от 18.07.2018 СЛ № 2243 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Недавно в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» «Индекс здоровья банковского сектора» сообщалось, что около тридцати кредитных организаций могут уйти с российского рынка к октябрю следующего года. По прогнозам агентства, в течение года до 29 кредитных организаций, которые составляют примерно восемь процентов от их общего числа, могут перестать работать в РФ из-за отзыва лицензии или из-за процесса слияния и поглощения.

17 сентября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российским банкам не рекомендуется увлекаться организацией обходных схем мошенничества для реализации незаконных денежных операций. К таким игрокам Центробанк будет применять самые жесткие меры.

В июле Центробанк отозвал лицензию у АО «Руна-банк». Решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что организация нарушала федеральные законы, нормативные акты ЦБ, а также требования законодательства в сфере легализации доходов, полученных преступным путем.

Спустя некоторое время лицензии также лишился банк «Платина». В агентстве по страхованию вкладов также отметили, что, согласно отчетам банка, по состоянию на 1 августа страховая ответственность агентства оценивается примерно в 107 миллионов рублей.

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