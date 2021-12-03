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Дед Мороз раскрыл свое отчество

Полина Долганова

Общество
Дед Мороз раскрыл свое отчество
Фото: pixabay.com

Дед Мороз одной из столичных усадеб впервые раскрыл свое отчество.

— Конечно, я Мороз Никитич! — заявил дедушка-волшебник в ответ на вопрос РИА Новости об отчестве волшебника.

До этого Дед Мороз рассказал, что занимается спортом и питается только натуральными продуктами. Именно так главный символ Нового года защищается от вирусов. По его словам, он уже старенький, поэтому давно отвык от всех инфекций. Он также отметил, что для поддержания себя в тонусе рекомендуется минимизировать стрессовые ситуации и меньше волноваться.

1 декабря Дед Мороз вакцинировался от коронавируса в Забайкальском крае. Об этом рассказал руководитель Центра управления регионом Забайкалья Вячеслав Кулаков. По его словам, Дед Мороз решил привиться заранее, чтобы к празднику у него успел выработаться иммунитет. Записаться на прививку ему помогла Снегурочка.

Кроме того, недавно дедушка-волшебник рассказал, что взрослые и дети просят в подарок на Новый год. По его словам, дети чаще всего просят гаджеты, а взрослые — квартиры.

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