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Появилось видео с водителем Cadillac, стрелявшим в таксиста в центре Москвы

Илья Ашуров

Руслан Давлетшин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Появилось видео с водителем Cadillac, стрелявшим в таксиста в центре Москвы
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 76 Карта всех событий

Полиция в центре столицы проводит следственные действия с водителем Cadillac, который днем 3 декабря стрелял в таксиста на Большой Грузинской улице. Корреспондент «Вечерней Москвы» снял происходящее на месте происшествия.

На кадрах видно, как полицейские осматривают автомобиль Cadillac. В этом им содействует владелец авто — стрелок. На видео ниже он в черной куртке.

Мужчина в капюшоне отказывается отвечать на вопросы журналистов и прячется от камер.

Видео: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

До этого «ВМ» сообщала, что таксист, который пострадал в результате стрельбы в центре Москвы, доставлял букет цветов.

Стрельба в Москве

Днем 3 декабря в центре столицы произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из его участников открыл стрельбу из пневматического оружия. Один человек пострадал.

В МВД сообщили, что инцидент произошел рядом с домом 76 на Большой Грузинской улице. Водитель автомобиля Cadillac повздорил с таксистом, достал травмат и выстрелил в своего оппонента. Злоумышленника задержали на месте происшествия.

По данным «ВМ», задержанным за стрельбу может быть некий Дмитрий М. Ранее он неоднократно получал штрафы за превышение скорости, а также имел судимость по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

По словам очевидца, перед тем как открыть стрельбу, водитель Cadillac врезался в автомобиль такси.

Видео: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Также «ВМ» удалось выяснить, что пострадавший таксист — 33-летний гражданин Киргизии.

В пресс-службе столичной прокуратуры «ВМ» заявили, что надзорное ведомство контролирует ход процессуальной проверки, проводимой сотрудниками полиции, по факту дорожного конфликта на улице Большой Грузинской.

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