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Путин поручил регионам утвердить планы по борьбе с «омикрон»-штаммом

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Путин поручил регионам утвердить планы по борьбе с «омикрон»-штаммом
Фото: Администрация президента РФ

Региональные власти до 15 декабря должны утвердить планы действий по борьбе с новым штаммом коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение в пятницу, 3 декабря, дал президент России Владимир Путин.

— Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России и Роспотребнадзором утвердить региональные планы действий, направленные на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию (COVID-19), — говорится в перечне поручений, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что региональные планы должны разрабатываться с учетом плана действий по борьбе с «омикрон»-штаммом, который должно до 7 декабря разработать правительство России.

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До этого стало известно, что у двух пассажиров, которые частным бортом прилетели в Россию из ЮАР, выявили коронавирусную инфекцию. Специалисты устанавливают его штамм.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

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