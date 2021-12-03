Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин обратил внимание Эрдогана на использование Киевом беспилотников Bayraktar

Анастасия Колоскова

Политика
Путин обратил внимание Эрдогана на использование Киевом беспилотников Bayraktar
Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого российский лидер обратил внимание коллеги на использование Украиной турецких беспилотников Bayraktar. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в пятницу, 3 декабря.

По словам Путина, Киев следует деструктивной линии, которая направлена на срыв Минских соглашений.

— Об этом свидетельствует провокационная активность Вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов Bayraktar, — отмечается в сообщении.

Глава российского государства подчеркнул, что Украине необходимо отказаться от каких-либо попыток силового воздействия на Донбасс.

О том, что Украина применила ударные беспилотники Bayraktar турецкого производства против сил ополчения, стало известно во вторник, 26 октября. Силы ВСУ нанесли удар по батарее дальнобойной артиллерии в районе села Гранитное.

29 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция надеется принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. Политолог Сергей Станкевич высказал мнение, что это предложение Эрдогана будет проигнорировано Россией. По его мнению, Эрдоган действует так ради личной выгоды, но наличие посредника будет шагом признания между Украиной и РФ межгосударственной войны.

Политолог отметил, что политика турецкого лидера, как и всех правителей страны, в далеком прошлом — это «многосторонний торг». Страна пытается войти в любую какую-то ситуацию и наладить торг с разными сторонами, ища выгоду для себя. Эрдоган продолжает старую османскую политику. В этом смысле нет ничего нового, сказал политолог.

Читайте также:
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Украина
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте