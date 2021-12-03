Путин обратил внимание Эрдогана на использование Киевом беспилотников Bayraktar

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого российский лидер обратил внимание коллеги на использование Украиной турецких беспилотников Bayraktar. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в пятницу, 3 декабря.

По словам Путина, Киев следует деструктивной линии, которая направлена на срыв Минских соглашений.

— Об этом свидетельствует провокационная активность Вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов Bayraktar, — отмечается в сообщении.

Глава российского государства подчеркнул, что Украине необходимо отказаться от каких-либо попыток силового воздействия на Донбасс.

О том, что Украина применила ударные беспилотники Bayraktar турецкого производства против сил ополчения, стало известно во вторник, 26 октября. Силы ВСУ нанесли удар по батарее дальнобойной артиллерии в районе села Гранитное.

29 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция надеется принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. Политолог Сергей Станкевич высказал мнение, что это предложение Эрдогана будет проигнорировано Россией. По его мнению, Эрдоган действует так ради личной выгоды, но наличие посредника будет шагом признания между Украиной и РФ межгосударственной войны.

Политолог отметил, что политика турецкого лидера, как и всех правителей страны, в далеком прошлом — это «многосторонний торг». Страна пытается войти в любую какую-то ситуацию и наладить торг с разными сторонами, ища выгоду для себя. Эрдоган продолжает старую османскую политику. В этом смысле нет ничего нового, сказал политолог.