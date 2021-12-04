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Смертность больных коронавирусом в России в октябре установила новый рекорд

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Смертность больных коронавирусом в России в октябре установила новый рекорд
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Число умерших больных с COVID-19 в России в октябре оказалось в 1,5 раза выше предыдущего июльского рекорда. Это следует из представленной в пятницу, 3 декабря, Росстатом статистики.

Общее количество смертей среди больных коронавирусом за все время пандемии превысило 530 тысяч человек. Коронавирус в октябре стал основной или предположительно основной причиной смерти 68,7 тысячи пациентов в России. Еще примерно у шести тысяч умерших в этом месяце COVID-19 был признан сопутствующей причиной смерти.

Предыдущий максимум был зафиксирован в июле 2021 года — тогда от коронавируса как основной причины умерли около 45 тысяч человек, а с учетом COVID-19 как дополнительной причины — 51 тысяча, передает ТАСС.

Материнская смертность от коронавируса в России выросла втрое. Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по акушерству, профессор Роман Шмаков уточнил, что, согласно исследованиям, вакцины не могут увеличить риск акушерских или перинатальных осложнений. При этом при отсутствии прививки среди пациенток наблюдается рост числа случаев тяжелого течения беременности.

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