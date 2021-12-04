Названы самые популярные у российских туристов маршруты на Новый год

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Туристы, которые планируют провести новогодние каникулы в России, чаще всего покупают авиабилеты в Санкт-Петербург. Об этом сообщила компания Aviasales.

Перелет из Москвы в Петербург в это время можно приобрести за пять тысяч рублей туда и обратно. Дорога в Сочи в оба конца обойдется как минимум десять тысяч рублей, а в Калининград — на пару тысяч дешевле. Посетить Краснодар можно за девять тысяч рулей, а Минеральные Воды — за 11 тысяч рублей. Эти города являются самыми востребованными у россиян.

Самым популярным зарубежным направлением у российских туристов стала Турция. Стоимость билетов туда на Новый год начинается от 19 тысяч рублей в оба конца. В Грузию, с которой нет прямого авиасообщения, можно добраться за 29 тысяч рублей, в Венгрию — за 22 тысячи, в ОАЭ — за 26 тысяч рублей, а на Шри-Ланку — за 65 тысяч рублей. Именно эти страны вызывают максимальный интерес у желающих провести там зимние каникулы, сообщает РИА Новости.

Также названа стоимость поездки на Северный полюс. Стоимость поездки на Северный полюс может достигать 2,4 миллиона рублей. Столько придется заплатить туристу, если он отправится в путешествие один на 13 дней, рассказал основатель клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николай Савельев.