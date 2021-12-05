КНР: США вмешиваются в дела других стран под предлогом демократии

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Американская модель демократии — просто ширма и предлог для оказания давления на другие страны. Об этом 5 декабря заявил МИД Китайской Народной Республики (КНР).

В докладе МИД КНР, озаглавленном «Ситуация с демократией в США», утверждается, что США игнорируют структурные недостатки своей собственной демократической системы и недостатки внутренней демократической практики. Также МИД Китая заявляет, что «под знаменем демократии» США развязывает войны, а также вызывает региональные беспорядки и гуманитарные катастрофы.

Кроме того, Китай обвиняет США навязывании другим странам своей политической системы и ценностей, а также во вмешательстве во внутренние дела других государств и планировании «цветных революций».

В докладе также отмечается, что в США демократия превратилась в «денежную политику», при которой именно деньги имеют решающее значение.

— Хотя американские СМИ утверждают, что они независимы от политики и служат свободе и правде, они уже давно служат деньгам и партийной политике, — отмечает МИД КНР.

Под конец доклада МИД Китая выражает надежду, что США изменят подход к отношениям с внешним миром и усовершенствуют свою демократическую систему и практику. Это, по утверждению МИД, принесет пользу не только Америке, но и всему миру.

— Если ни одна страна не будет пытаться монополизировать демократические стандарты, навязать свою политическую систему другим, использовать демократию в качестве инструмента для подавления других стран, мир станет лучше, — цитирует слова доклада Интерфакс.

До этого, 27 ноября, из совместного обращения российских и китайских послов Анатолия Антонова и Цинь Гана стало известно, что Россия и Китай не поддерживают идею международного «Саммита за демократию», который должен пройти в декабре по инициативе Соединенных Штатов. По мнению РФ и КНР, мероприятие противоречит развитию современного мирового сообщества и спровоцирует идеологические конфликты.

США пригласили на «саммит за демократию», который пройдет в декабре, 110 стран. В список приглашенных не попали Россия и Китай. Из стран ЕС приглашены все, кроме Венгрии.