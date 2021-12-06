Рашкин сообщил, что продолжит работать в Госдуме

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы Валерий Рашкин, в отношении которого возбудили уголовное дело о незаконной охоте, был на допросе в Следственном комитете. После его завершения он сообщил журналистам, что планирует продолжить свою работу в качестве депутата.

В Сети появилось видео, на котором Валерий Рашкин запечатлен сразу после окончания допроса. Ожидавшие завершения процедуры журналисты поинтересовались у депутата, как все прошло. Однако Рашкин отказался поделиться какими-либо подробностями, сославшись на то, что подписал документы о неразглашении.

— В соответствии с регламентом, — коротко резюмировал Рашкин.

Депутат также не стал отвечать на вопрос о том, признает ли он свою вину. Когда его спросили, чем он теперь планирует заниматься, Рашкин уверенно заявил, что продолжит работать в Государственной думе.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

Дело Валерия Рашкина

29 октября МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой причастен Рашкин. В тот же день дело передали в Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем.

В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В четверг, 25 ноября, депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина.

Депутату грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей (или в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет) или лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового.