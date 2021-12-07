Джонсон заявил, что не допустит агрессии со стороны России в отношении Украины

Фото: flickr/number10gov

Лидеры Великобритании, США, ФРГ, Италии и Франции обсудили в понедельник, 6 декабря, в телефонном разговоре ситуацию вокруг Украины, призвав РФ снизить уровень напряженности. Об этом сказано в сообщении, которое распространила канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам разговора с президентами Соединенных Штатов Джо Байденом и Франции Эмманюэлем Макроном, и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Италии Марио Драги.

— Лидеры призвали Россию снизить уровень напряженности и подтвердили, что твердо поддерживают территориальную целостность Украины. Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что Великобритания продолжит использовать все экономические и дипломатические инструменты, которые есть в ее распоряжении, чтобы предотвратить любую российскую агрессию в отношении Украины, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что политики договорились снова провести разговор после беседы Байдена с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря, передает ТАСС.

В США выразили готовность оказать военную поддержку Украине при «вторжении» туда РФ. В администрации американского президента Джо Байдена сообщили, что, в случае якобы «вторжения» России на Украину Соединенные Штаты, скорее всего, окажут военную поддержку союзникам на восточном фланге НАТО. В пресс-службе американского правительства обеспокоены тем, что Россия может планировать боевые действия против Украины.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.