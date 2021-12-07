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Профессор Сколтеха спрогнозировал темпы распространения «омикрона» в России

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Профессор Сколтеха спрогнозировал темпы распространения «омикрона» в России
Фото: unsplash

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин дал прогноз темпов распространения «омикрон»-штамма в России. Он напомнил, что этот вариант коронавируса обладает свойством двигаться экспоненциально.

Ученый подчеркнул, что в ЮАР прошло почти два месяца с момента первого появления «омикрона» до выявленных случаев заражения. По его словам, число вариантов, которые секвенируют, сопоставимо с тем, что происходит в Африке.

Специалист отметил, что именно поэтому в России какое-то время могут не замечать «омикрон»-штамм, хотя он уже начнет распространяться. Базыкин допустил взрывной рост заболеваемости в стране этим видом COVID-19.

— Если частота варианта растет экспоненциально, то в самом начале вам кажется, что как будто все в порядке. Это свойство экспоненциального процесса. У вас все еще мало случаев, все расслабляются, а после этого начинается неудержимый рост. Это сценарий, который меня очень волнует, и это может произойти через много недель, а может случиться довольно быстро, — сообщил ученый.

Профессор подчеркнул, что преимущество РФ перед ЮАР заключается в том, что российские ученые уже знают, какой вариант вируса им предстоит искать, передает РИА Новости.

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Эксперты рассказали «Вечерней Москве», к чему готовиться после обнаружения «омикрон»-штамма в России. Вирусолог, профессор НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн обратил внимание на тот факт, что более чем за три недели с момента обнаружения нового штамма не зафиксировано ни одной смерти от него. И это может говорить о том, что по патогенности он более ослабленный.

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