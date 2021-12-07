В Гидрометцентре сообщили о погодной «лихорадке» в европейской части России

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В ближайшие дни жителей центра европейской части России ожидает «настоящая погодная лихорадка». Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, в течение нескольких дней оттепели сменятся непродолжительным похолоданием, после чего снова наступит потепление, при этом снег будет перемежаться с дождем.

Синоптик сообщила, что в Московской области во вторник, 7 декабря, прогнозируются сильные осадки, которые из-за потепления днем до плюс трех градусов будут преимущественно в виде мокрого снега. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта в среду, 8 декабря, начнется понижение температуры, которое продолжится в течение дня. Днем сохранится слабый мороз, но к вечеру температура опустится до минус девяти градусов.

При этом самым холодным днем недели станет четверг, 9 декабря: днем будет минус восемь-десять градусов, а ночью до тринадцати градусов мороза. После этого опять начнется потепление, а к выходным температура поднимется до плюс трех градусов.

По словам метеоролога, сильный снег ожидается 7 декабря в Костромской, Владимирской, Ярославской, Тверской и Калужской областях. В Белгородской области пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь, прогнозируется налипание мокрого снега. В Ивановской и Курской областях тоже будет сильный снег, сообщается в «Российской газете».

Росгидромет и Гидрометцентр прогнозируют начало сильного снегопада в 06:00 во вторник, 7 декабря. Из-за непогоды в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности до 23:00 7 декабря. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, предстоящий снегопад станет сильнейшим за всю послевоенную историю.

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в конце вторника, 7 декабря, снежный покров в столице может увеличиться на пять–семь сантиметров. Например, его высота на ВДНХ составит до 18 сантиметров. Количество осадков в течение дня составит пять–восемь миллиметров.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что причиной рекордного снегопада станет южный циклон, насыщенный влагой.