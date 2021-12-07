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Интервалы движения поездов увеличили на Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за человека на пути

Анастасия Колоскова

Происшествия
Интервалы движения поездов увеличили на Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за человека на пути
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена поезда следуют с увеличенным интервалом из-за человека на пути Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении ведомства.

Позже стало известно, что движение на данном участке восстановили.

Около 8 утра, 7 декабря, в департаменте сообщили, что интервалы движения поездов увеличены на Арбатско-Покровской линии. При этом движения временно не было от станции метро «Щелковская» до станции «Партизанская». Остановка движения произошла из-за человека на пути.

5 декабря аналогичный случай произошел на Калужско-Рижской линии. При этом движения временно не было от станции метро «Октябрьская» до «Новые Черемушки». Остановка движения произошла из-за залезшего на крышу вагона человека. Вскоре специалистам удалось восстановить движение на Калужско-Рижской линии.

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