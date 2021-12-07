СК: Жизни 10-летней девочки, раненной при стрельбе в МФЦ «Рязанский», ничего не угрожает

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Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица, 10 Карта всех событий

Жизни 10-летней раненой девочки, пострадавшей при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы, ничего не угрожает. Она находится в отделении челюстно-лицевой хирургии. Об этом во вторник, 7 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

— Ребенок находится в отделении челюстно-лицевой хирургии. Здоровью ребенка ничего не угрожает, — сказала собеседница «ВМ».

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в результате стрельбы в МФЦ пострадали две женщины, один мужчина и десятилетняя девочка. Взрослые госпитализированы в НИИ Склифосовского, девочка — в детскую Морозовскую больницу.

По ее словам, в настоящее время все четверо пострадавших находятся в операционных, передает ТАСС.

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух погибших. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию, добавив, что еще три человека пострадали. Также он заявил, что нападавшего задержали.

— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Позже стало известно, что стрелка задержал сотрудник полиции по вопросам миграции.

1/10 Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва 2/10 Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва 3/10 Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва 4/10 Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва 5/10 Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва 6/10 Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва 7/10 Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва 8/10 Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва 9/10 Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва 10/10 Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По данным СМИ, стрельбу в столичном МФЦ устроил 45-летний Сергей Г. Стрельбу он начал после того, как его попросили надеть медицинскую маску.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве», что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по двум уголовным статьям «Убийство двух и более человек» и «Незаконный оборот оружия».