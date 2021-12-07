Анастасия Ракова рассказала о состоянии пострадавших при стрельбе в МФЦ в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Состояние четырех пострадавших при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы оценивается как тяжелое. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— На место происшествия незамедлительно прибыли пять бригад скорой медицинской помощи. Врачи начали оказывать пострадавшим экстренную медицинскую помощь. В результате происшествия две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка 10 лет — в детскую Морозовскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. Все четверо пострадавших находятся сейчас в операционных, — приводит слова Анастасии Раковой РИА Новости.

По ее словам, на место незамедлительно прибыли представители силовых структур. Посетителей и сотрудников эвакуировали из здания.

Заммэра отметила, что московские офисы «Мои документы» оборудованы тревожными кнопками, сигнал с которых поступает в правоохранительные органы.

До этого в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что жизни 10-летней девочки, пострадавшей при стрельбе в МФЦ, ничего не угрожает.

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух погибших. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию. Также он заявил, что нападавшего задержали.

— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Позже стало известно, что стрелка задержал сотрудник полиции по вопросам миграции.

По данным СМИ, стрельбу в столичном МФЦ устроил 45-летний Сергей Г. Огонь он открыл после того, как его попросили надеть медицинскую маску.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве», что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по двум уголовным статьям — «Убийство двух и более человек» и «Незаконный оборот оружия».