Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появились кадры перед нападением злоумышленника на МФЦ «Рязанский»

Виктория Сикерина

Происшествия
Появились кадры перед нападением злоумышленника на МФЦ «Рязанский»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица, 10 Карта всех событий

В Сети опубликовали видеоролик, снятый в здании центра государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке Москвы перед нападением злоумышленника. Именно здесь днем 7 декабря произошла стрельба.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина спокойно проходит через турникеты внутри МФЦ и осматривает коридоры здания. Через несколько минут после этого он открыл стрельбу.

Видео: t.me/breakingmash

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух погибших. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию, добавив, что еще три человека пострадали. Также он заявил, что нападавшего задержали.

— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Позже стало известно, что стрелка задержал сотрудник полиции по вопросам миграции.

По данным СМИ, стрельбу в столичном МФЦ устроил 45-летний Сергей Г. Стрельбу он начал после того, как его попросили надеть медицинскую маску.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве», что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по двум уголовным статьям: «Убийство двух и более человек» и «Незаконный оборот оружия».

Позже заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в результате стрельбы в МФЦ пострадали две женщины, один мужчина и десятилетняя девочка.

Читайте также:
стрельба Пострадавшие Видео
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Все мнения
О проекте