Появились кадры перед нападением злоумышленника на МФЦ «Рязанский»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица, 10 Карта всех событий

В Сети опубликовали видеоролик, снятый в здании центра государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке Москвы перед нападением злоумышленника. Именно здесь днем 7 декабря произошла стрельба.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина спокойно проходит через турникеты внутри МФЦ и осматривает коридоры здания. Через несколько минут после этого он открыл стрельбу.

Видео: t.me/breakingmash

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух погибших. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию, добавив, что еще три человека пострадали. Также он заявил, что нападавшего задержали.

— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Позже стало известно, что стрелка задержал сотрудник полиции по вопросам миграции.

По данным СМИ, стрельбу в столичном МФЦ устроил 45-летний Сергей Г. Стрельбу он начал после того, как его попросили надеть медицинскую маску.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве», что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по двум уголовным статьям: «Убийство двух и более человек» и «Незаконный оборот оружия».

Позже заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в результате стрельбы в МФЦ пострадали две женщины, один мужчина и десятилетняя девочка.