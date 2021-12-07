Раненную при стрельбе в МФЦ «Рязанский» 10-летнюю девочку успешно прооперировали

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Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица, 10 Карта всех событий

Врачи Морозовской детской городской клинической больницы успешно провели операцию 10-летней девочки, которая получила травмы в ходе стрельбы в центре государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке Москве. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Валерий Горев во вторник, 7 декабря.

Он отметил, что при госпитализации ребенка в больницу специалисты оценили его состояние как средней тяжести. В тот момент девочка была в сознании.

— При осмотре обнаружилось огнестрельное сквозное ранение шеи. Потребовалась первичная хирургическая обработка и ушивание раны. Операция носила достаточно простой характер, в большей степени косметический. Только что закончилась, через 30 минут девочку переведут в общее отделение, где ее уже ждут родители. За время операции состояние не ухудшилось, других каких-либо видимых повреждений нет. Мы предполагаем, с учетом всех обстоятельств, что к концу недели можно ставить вопрос о выписке ребенка, — заявил Горев.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова добавила, что с ребенком также будут работать психологи. Этот вопрос заммэра обсудила с родителями 10-летней девочки, пишет агентство городских новостей «Москва».

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице неизвестный открыл стрельбу. Изначально сообщалось о двух погибших. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию, добавив, что еще три человека пострадали. Также он заявил, что нападавшего задержали.

— Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, — написал Собянин на своей странице в соцсети Twitter.

Позже стало известно, что стрелка задержал сотрудник полиции по вопросам миграции.

По данным СМИ, стрельбу в столичном МФЦ устроил 45-летний Сергей Г. Огонь он открыл после того, как его попросили надеть медицинскую маску.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила «Вечерней Москве», что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по двум уголовным статьям: «Убийство двух и более человек» и «Незаконный оборот оружия».

Позже старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал, как задержал злоумышленника, который открыл стрельбу в здании центра государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке Москвы.