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Британский врач назвал необычный симптом «омикрон»-штамма у детей

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Британский врач назвал необычный симптом «омикрон»-штамма у детей
Фото: Pixabay

Британский врач Дэвид Ллойд рассказал о необычном симптоме, который может проявляться у детей, заболевших новым штаммом «омикрон».

Он отметил, что разница между симптомами болезни у взрослых и детей есть. По словам медика, только у небольшой группы пациентов с коронавирусом всегда наблюдались высыпания, но «до 15 процентов детей с «омикроном» сталкивались с необычной сыпью».

Также у детей были выявлены такие симптомы как усталость, головная боль и отсутствие аппетита.

— Медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса. Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как «дельта», и что мы сможем справиться с ним. Но времена тревожные, — сказал Ллойд в эфире телеканала Sky News.

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Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

29 ноября в ВОЗ рассказали, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса «омикрон» очень высока. Уточнялось также, что новый вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.

6 декабря стало известно, что первые два случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в РФ. Положительные ПЦР-тесты сдали два россиянина, прилетевшие из ЮАР.

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