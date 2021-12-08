В США отметили возможность давления на Россию с помощью «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

США могут использовать газопровод «Северный поток — 2» для давления на Россию по украинскому вопросу. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, в данный момент это осуществить невозможно, так как по трубопроводу до сих пор не поступает голубое топливо, но в дальнейшем это возможно.

— Напротив, Запад может использовать его для давления: если Владимир Путин хочет, чтобы газ поставлялся по трубопроводу, то, возможно, не следует идти на риск и вторгаться на Украину, — передает слова Салливана Интерфакс.

До этого американский президент Джо Байден заявил о беспокойстве в связи с ситуацией на Украине и пригрозил санкциями в случае военной эскалации со стороны России. Лидер Соединенных Штатов призвал РФ урегулировать ситуацию на Украине и поддержал территориальную и национальную целостность страны.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.