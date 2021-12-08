Спортсменов не будут дисквалифицировать при обнаружении COVID-19 на Олимпиаде в Пекине

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Спортсменов не будут дисквалифицировать, если обнаружат коронавирус во время Олимпийских игр в Китае. Если участник турнира заболеет перед финалом, то ем автоматически присудят серебряную медаль. Об этом в среду, 8 ноября, заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

— Ни один спортсмен или команда не будут дисквалифицированы по причинам, связанным с COVID-19, — передает его слова ТАСС.

Аналогичные правила действовали на Олимпиаде в Токио. Отмечается, что за командой или будет сохранен минимальный результат с учетам этапа соревнований, в котором они не смогли выступить. Если речь пойдет об индивидуальном состязании, то будут вручены две серебряные медали.

Вокруг Олимпийских игр в Пекине не утихает международный резонанс.

6 декабря в США сообщили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх в КНР. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.

Позже в СМИ появилась информация, что бойкот планируют поддержать в Японии. К бойкоту также присоединилась Австралия.

В ноябре средства массовой информации писали, что возможность бойкотировать Игры в Пекине также рассматривает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.