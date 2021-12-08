Число вакцинированных от COVID‑19 сотрудников МФЦ Подмосковья достигло 80 процентов

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В МФЦ Московской области работают более шести тысяч человек, 80 процентов из них прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщает РИАМО.

— Чтобы предоставление услуг в МФЦ было максимально безопасным, проводится обязательная вакцинация сотрудников, соблюдаются санитарные правила по профилактике коронавируса, — отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Она добавила, что вакцинация сотрудников многофункциональных центров в регионе началась сразу после появления препарата «Спутник V». Прививки сделали более 5,2 тысячи человек.

В городских округах Восход, Красноармейск, Молодежный, Чехов число сотрудников центров «Мои документы», имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции, составляет 100 процентов.

При посещении многофункциональных центров граждане обязаны соблюдать ограничительные меры: носить маски, держать дистанцию. Посещение запрещено при наличии признаков простуды.

Ранее стало известно, что около 1,4 миллиона москвичей старше 60 лет сделали прививку от коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.