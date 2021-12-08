Вирусолог Чумаков считает, что «омикрон» вытеснит другие штаммы COVID-19

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Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» может оказаться более мягким, чем все остальные. Однако существует вероятность того, что на его базе начнут появляться более опасные формы COVID-19. С таким заявлением выступил директор центра Глобальной вирусологической сети, советник ВОЗ, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков.

Профессор сообщил, что на сегодняшний день от штамма «омикрон» не было зафиксировано ни одного летального исхода. Предполагается, что это может быть связано с эволюцией вируса.

— Эволюция таких вирусов, которые пришли из природы, идет в две фазы. Первая — с увеличением заразности и патогенности. Вторая фаза — аттенуация, то есть адаптирование. Заболевание приобретает более мягкие формы и может перейти в форму сезонного заболевания, — объяснил Чумаков в эфире телеканала РБК.

Эксперт считает, что «омикрон» способен вытеснить другие штаммы коронавирусной инфекции. Если же штамм станет мягкой формой вируса, то такой сценарий станет наиболее оптимистичным. Несмотря на то, что существует позитивный вариант развития, на основе нового штамма могут начать возникать болезнетворные формы развития коронавируса.

— Все-таки эволюция идет, и сейчас она прошла до такой степени, что, возможно, этот штамм будет вытеснять другие. Но на его основе могут возникать другие варианты, которые будут патогенными, — добавил Чумаков.

Кроме этого, профессор поделился мнением, что адаптировать вакцины к «омикрон» — не очень сложно. Данная процедура не займет много времени.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

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29 ноября в ВОЗ рассказали, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса «омикрон» очень высока. Уточнялось также, что новый вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.

6 декабря стало известно, что первые два случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в РФ. Положительные ПЦР-тесты сдали два россиянина, прилетевшие из ЮАР.