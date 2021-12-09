Обороты продаж в сфере непродовольственных товаров выросли в Москве

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столице в последнее время растет спрос на непродовольственные товары. Одной из основных причин стали распродажи в рамках акции «Черная пятница». Об этом в четверг, 9 декабря, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в период нерабочих дней — с 1 по 7 ноября — оборот снизился до минимального значения с мая текущего года и составил 9,1 миллиарда рублей в сутки.

— Однако уже в первую неделю после завершения нерабочих дней — с 8 по 14 ноября — выручка в этой сфере выросла на 71,4 процента и составила 15,6 миллиарда рублей, и эти цифры от недели к неделе продолжают расти. В конце ноября рост наблюдался в большинстве сегментов непродовольственной торговли. Одной из главных причин стали традиционные распродажи и акция «Черная пятница» в магазинах в период с 22 по 28 ноября, — рассказал он.

По подсчетам Аналитического центра Москвы, с 22 по 28 ноября больше всего покупали косметику — ее продажи увеличились более чем на 90 процентов, а выручка составила 583,9 миллиона рублей. Продажи бытовой техники и электроники выросли на 67,6 процента (206,2 миллиона рублей), москвичи стали больше покупать обувь (47,9 процента, выручка 322,8 миллиона), одежду (35,7 процента, выручка 1,05 миллиарда), компьютерную технику (17,1 процента, выручка 317,3 миллиона) и товары для дома (5,9 процента, выручка 1,74 миллиарда рублей), передает официальный сайт мэра Москвы.

— В отдельные дни распродаж были установлены своего рода отраслевые рекорды. Например, 27 ноября москвичи купили бытовую технику на 238 миллионов рублей, это в 2,4 раза больше, чем 23 октября, в последнюю субботу перед введением ограничений, и максимальный результат за три последних месяца. Пик спроса на мобильные телефоны и иную носимую электронику также пришелся на 27 ноября, когда столичные магазины реализовали товаров на 458 миллионов рублей. Это также лучший показатель за три месяца, он на 40 процентов больше, чем 23 октября, — резюмировал глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

До этого сообщалось, что с начала декабря в России выросли продажи мандаринов и наборов конфет. Данные следуют из аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».