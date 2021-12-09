Главный российский Дед Мороз приедет на ВДНХ
Сюжет:Новый год — 2022
Главная выставка страны 9 декабря приглашает взрослых и детей на уникальное мероприятие — встречу с российским Дедом Морозом, который специально приедет на ВДНХ, чтобы поздравить всех с наступающим Новым годом.
Первой точкой путешествия зимнего волшебника на ВДНХ станет Музей Гаража особого назначения ФСО России. Здесь дедушке предоставят праздничный транспорт — парадный кабриолет ЗИЛ-41044.
Далее экипаж проследует на каток, где все желающие смогут сфотографироваться с зимним волшебником и поиграть с котом Матроскиным и хоккеистами из мультфильма «Шайбу! Шайбу!».
Вечером Дед Мороз будет ждать гостей в «Союзмультпарке». Он откроет праздничный сезон мультимедийного центра и заберет новогодние письма. Взрослых и детей ждут веселая мультдискотека и фотосессии.
Участие в программах на катке и в «Союзмультпарке» по билетам, сообщается на сайте выставки.
С 1 декабря в Музее Москвы стартовал фестиваль новогодних программ «Елочный базар». Юные гости музея и их родители смогут посетить четыре музейных елки, шесть праздничных спектаклей и выставку «Рождество». Экспозиция покажет «Манускрипт» — развернутый свиток истории Рождества, созданный художницей Екатериной Уткиной. Здесь же можно увидеть диафильм и чудесных белоснежных ангелов, парящих в пространстве.