Главный российский Дед Мороз приедет на ВДНХ

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Главная выставка страны 9 декабря приглашает взрослых и детей на уникальное мероприятие — встречу с российским Дедом Морозом, который специально приедет на ВДНХ, чтобы поздравить всех с наступающим Новым годом.

Первой точкой путешествия зимнего волшебника на ВДНХ станет Музей Гаража особого назначения ФСО России. Здесь дедушке предоставят праздничный транспорт — парадный кабриолет ЗИЛ-41044.

Далее экипаж проследует на каток, где все желающие смогут сфотографироваться с зимним волшебником и поиграть с котом Матроскиным и хоккеистами из мультфильма «Шайбу! Шайбу!».

Вечером Дед Мороз будет ждать гостей в «Союзмультпарке». Он откроет праздничный сезон мультимедийного центра и заберет новогодние письма. Взрослых и детей ждут веселая мультдискотека и фотосессии.

Участие в программах на катке и в «Союзмультпарке» по билетам, сообщается на сайте выставки.

С 1 декабря в Музее Москвы стартовал фестиваль новогодних программ «Елочный базар». Юные гости музея и их родители смогут посетить четыре музейных елки, шесть праздничных спектаклей и выставку «Рождество». Экспозиция покажет «Манускрипт» — развернутый свиток истории Рождества, созданный художницей Екатериной Уткиной. Здесь же можно увидеть диафильм и чудесных белоснежных ангелов, парящих в пространстве.⁣⁣