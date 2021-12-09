Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперты поддержали запрет одноразового пластика в России с 2023 года

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперты поддержали запрет одноразового пластика в России с 2023 года
Фото: Pixabay

Одноразовую пластиковую посуду и цветной одноразовый пластик могут запретить в России с 2023 года. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Эксперты отрасли и Российский экологический оператор (РЭО) поддержали преложенные меры, сообщает «360».

В настоящее время происходит подготовка поправок в законодательство, запрещающих использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Среди них цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда.

Подобны запрет в текущем году ввели ряд стран. Например, от пакетов, палочек для кофе и прочих одноразовых предметов избавятся в Китае, Белоруссии и Евросоюзе.

Как пояснил глава РЭО Денис Буцаев, вводить запрет будут постепенно. Отказ от одноразового пластика в РФ, по его словам, является логичным шагом, так как неперерабатываемая упаковка наносит большой ущерб окружающей среде.

Он добавил, что отказ от пластика является глобальным трендом и признаком цивилизованного и экологически ответственного государства.

До этого эколог пояснил, как загрязнение мирового океана может сказаться на здоровье людей.

Читайте также:
переработка пластика пластиковая посуда Экология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте