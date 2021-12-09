Эксперты поддержали запрет одноразового пластика в России с 2023 года

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Одноразовую пластиковую посуду и цветной одноразовый пластик могут запретить в России с 2023 года. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Эксперты отрасли и Российский экологический оператор (РЭО) поддержали преложенные меры, сообщает «360».

В настоящее время происходит подготовка поправок в законодательство, запрещающих использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Среди них цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда.

Подобны запрет в текущем году ввели ряд стран. Например, от пакетов, палочек для кофе и прочих одноразовых предметов избавятся в Китае, Белоруссии и Евросоюзе.

Как пояснил глава РЭО Денис Буцаев, вводить запрет будут постепенно. Отказ от одноразового пластика в РФ, по его словам, является логичным шагом, так как неперерабатываемая упаковка наносит большой ущерб окружающей среде.

Он добавил, что отказ от пластика является глобальным трендом и признаком цивилизованного и экологически ответственного государства.

До этого эколог пояснил, как загрязнение мирового океана может сказаться на здоровье людей.