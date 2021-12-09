Суд приговорил к 24 годам колонии убийцу 12-летней девочки в Нижегородской области

Фото: СК РФ

В Нижегородской области суд приговорил к 24 годам колонии особого режима 49-летнего мужчину, который весной этого года убил 12-летнюю девочку. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

— Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, — говорится в сообщении ведомства.

Убийство школьницы под Нижним Новгородом

По данным СК, 13 мая подозреваемый приехал на электричке в поселок Большое Козино из города Заволжье. Передвигаясь по поселку на велосипеде, он обратил внимание на идущую девочку, на которую совершил нападение в лесополосе.

Вначале он изнасиловал ребенка, а затем убил. После этого мужчина скрылся с места преступления.

В том же месяце правоохранители задержали преступника. Его опознала инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, которая работает по месту его жительства.

Известно, что убийцу зовут С. Матюшин и он дважды сидел в тюрьме за изнасилования малолетних.