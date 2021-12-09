МИД Китая ожидает, что Япония поддержит страну в проведении Олимпийских игр

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Летом Китай во всем поддерживал Японию во время проведения Олимпийских игр в Токио. Такой же поддержки он ожидает во время проведения зимнего турнира в Пекине. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

— Любая попытка политизировать спорт под предлогом так называемых прав и свобод человека противоречит духу Олимпийской хартии, Китай решительно выступает против этого, — передает его слова РИА Новости.

Китай ждет от Японии «проявления должной верности своему слову». Во время летних Игр Китай направил в Японию главу управления спорта Гоу Чжунвэня. В ответ на этот жест японское правительство планировало отправить одного из госслужащих на зимнюю Олимпиаду в Пекин. Однако из-за ситуации с дипломатическим бойкотом от стран G7 ситуация может измениться.

Теперь Япония задумывается об отправке на турнир главы национального Олимпийского комитета Ясухиро Ямаситы, который не является членом правительства, но занимает должность, аналогичную представителю Китая, побывавшего на токийских Играх. Окончательное решение Япония планирует принять после действий всех членов «Большой семерки».

До этого Вэньбинь предупредил, что несколько стран «заплатят цену» за свои ошибочные действия из-за поддержки дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине. Самим Играм, по его словам, бойкот ничем не угрожает — все состязания состоятся.

6 декабря в США сообщили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх в КНР. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.

Позже в СМИ появилась информация, что бойкот планируют поддержать в Японии. К бойкоту также присоединилась Австралия.

В ноябре средства массовой информации писали, что возможность бойкотировать Игры в Пекине также рассматривает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.