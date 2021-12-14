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Лавров ответил на вопрос о самых трудных годах в карьере

Юлия Курганова

Политика
Лавров ответил на вопрос о самых трудных годах в карьере
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не задумывался, какой год в его работе на должности главы МИД был самым трудным, он предпочитает смотреть вперед — иначе было бы тяжело работать.

Журналист египетского канала «ТеН ТВ» задал главе российского МИД вопрос: «Вы почти 17 лет отстаиваете интересы своей страны на международной арене. Какие годы были самые трудные для вас?»

— Это вопрос абстрактный. Я не задумываюсь, потому что если думать, как мне было трудно, очень сложно работать. Нам надо работать сегодня и смотреть вперед, а не назад, — сказал Лавров, передает РИА Новости.

Кудрин назвал самый большой вызов для российской экономики. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что энергопереход является самым большим вызовом для российской экономики, потому что он предполагает замещение энергетического экспорта промышленными товарами.

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