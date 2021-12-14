Лавров ответил на вопрос о самых трудных годах в карьере

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не задумывался, какой год в его работе на должности главы МИД был самым трудным, он предпочитает смотреть вперед — иначе было бы тяжело работать.

Журналист египетского канала «ТеН ТВ» задал главе российского МИД вопрос: «Вы почти 17 лет отстаиваете интересы своей страны на международной арене. Какие годы были самые трудные для вас?»

— Это вопрос абстрактный. Я не задумываюсь, потому что если думать, как мне было трудно, очень сложно работать. Нам надо работать сегодня и смотреть вперед, а не назад, — сказал Лавров, передает РИА Новости.

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