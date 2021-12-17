МИД Украины: Отключение России от SWIFT вызывает наибольшие дебаты

Фото: facebook.com/SWIFT

В отношении России разрабатывается ряд санкций на случай агрессии против Украины. Их разработкой занимаются западные партнеры Киева. Отмечается, что в санкции входит ограничение инвестиций, торговли и возможность отключения от международной банковской системы совершения платежей SWIFT. Об этом рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

В основном речь идет об экономических санкциях. Также он сказал, что отключение России от системы SWIFT вызывает наибольшие дебаты. Однако в эфире телеканала CNBC Кулеба подчеркнул, что не в курсе полного содержания пакета санкций.

13 декабря украинский экономист Александр Хмелевский рассказал, что угрозы Соединенных Штатов отключить Россию от международной межбанковской системы платежей SWIFT из-за якобы готовящегося «вторжения» на Украину бессмысленны.

Утром 9 декабря стало известно о предложении Яна Бжезинского, экс-заместителя помощника министра обороны США, сына политолога Збигнева Бжезинского, отключить Россию от SWIFT на несколько дней. По мнению политика, такая мера послужит «предупредительным ударом» для Москвы.

При помощи общества всемирных межбанковских каналов связи SWIFT финансовые учреждения обмениваются данными и совершают платежи. Для этого используется сеть SWIFTNet. Самая глобальная межбанковская система основана в 1973 году. Штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии.