Театр «Практика» покажет в Музее Москвы первую камерную оперу

Фото: Пресс-служба театра «Практика»

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Театр «Практика» 30 декабря представит в Музее Москвы первую камерную оперу «Мороз, Красный нос», возникшую на стыке новой академической музыки и променад-театра.

Действие спектакля переносится в пространство провиантских складов, которые превратились в сказочный зимний лес, полный звуков, бликов и запаха древесины. Передвигаясь по нему, зрители становятся неотъемлемой частью происходящего: сложносочиненной цепи драматических, визуальных и музыкальных образов, складывающихся во взрослую, чувственную историю о женской судьбе.

Современная опера с драматической актрисой и вокальным ансамблем по мотивам поэмы Некрасова создана композитором Алексеем Сюмаком.

Режиссер Марина Брусникина сбивает с классического текста штампы школьного восприятия. В спектакле раскрываются сложность и глубина поэмы о красоте души и трагической силе русской женщины.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба театра «Практика».

Музей Победы с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года зовет юных москвичей на исторический новогодний квест «Елка Победы». Ребят ждет увлекательное командное путешествие по диорамам музея. Они погрузятся в атмосферу Великой Отечественной войны, узнают о событиях Московской битвы и ее героях. Им предстоит проявить смелость и находчивость, чтобы разгадать загадки квеста и пройти весь маршрут.

Отважная команда отстоит столицу, победит врагов, встретится с Дедом Морозом и Снегурочкой и зажжет Елку Победы.