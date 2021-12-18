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Суд в США восстановил правило обязательной вакцинации в крупных компаниях

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
В мире
Суд в США восстановил правило обязательной вакцинации в крупных компаниях
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Апелляционный суд Соединенных Штатов в пятницу, 17 декабря, восстановил требование администрации страны об обязательной вакцинации от коронавируса или тестирования на наличие в организме инфекции для работников крупных предприятий. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По данным разных изданий, апелляционный суд своим решением отменил судебный запрет, действующий с ноября 2021 года и блокирующий постановление Управления по охране труда и гигиене (OSHA). Это постановление распространялось на компании, в которых задействованы 100 и более работников.

— Нецелесообразно пересматривать это решение управления, учитывая существенные доказательства, в том числе множество научных исследований, на которые оно опиралось, — говорится в сообщении суда.

Генеральный прокурор Южной Каролины Алан Уилсон в свою очередь написал на своей странице в Twitter, что прокуратура разочарована решением суда и планирует бороться с мандатом в Верховном суде, передает Интерфакс.

1 декабря федеральный судья в американском штате Луизиана Терри Даути вынес предварительный общенациональный запрет на распоряжение администрации президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса медицинских сотрудников. Принятие акта в Конгрессе, как уточняется, не будет автоматически означать конституционность данного решения. Период пандемии обуславливает важность выполнения принципа разделения властей во избежание ущемления свобод, подчеркивается в документе.

6 ноября сообщалось, что не менее 11 американских штатов подали иск против введения администрацией президента США Джо Байдена обязательной вакцинации от коронавируса для сотрудников крупных компаний. В коалицию штатов вошли Миссури, Аризона, Айова, Небраска, Вайоминг, Аляска, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота, Арканзас и Северная Дакота.

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