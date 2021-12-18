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Двоих пострадавших при пожаре на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге госпитализировали

Полина Долганова

Происшествия
Двоих пострадавших при пожаре на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге госпитализировали
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В результате пожара на строящемся корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге пострадали три человека, двое из них были госпитализированы в стационар. Третьему пострадавшему медпомощь оказали на месте происшествия. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщили в пресс-службе Городской станции скорой помощи.

В настоящее время врачи остаются на территории завода, передает Интерфакс.

Инцидент случился около 19:00 на стапеле № 6 в пятницу, 17 декабря. Площадь горения на заводе достигла 800 квадратных метров, возгоранию был присвоен четвертый уровень сложности. Вскоре в ходе происшествия воспламенилась верхняя палуба на строящемся корвете «Проворный». Отмечается, что при пожаре пострадали три сотрудника ФПС. Двое из них получили ожоги легкой и средней степени тяжести и были доставлены в больницу.

Причиной возникновения пожара на строящемся корабле могло стать нарушение техники пожарной безопасности при выполнении работ.

Ночью 17 декабря пожар был локализован.

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