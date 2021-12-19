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Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Город
Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали пять рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и семь отменены. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса и шесть отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

14 декабря Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства станции метро «Внуково». Специалисты на 80 процентов завершили работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны возведения станции столичного метрополитена «Внуково» участка Калининско-Солнцевской линии, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он отметил, что основной сложностью при возведении указанного остановочного пункта является близость к одноименному аэропорту. Из-за этого строители с особой осторожностью прокладывают инженерные коммуникации.

Эксперт объяснил «Вечерней Москве», кто будет платить за задержку авиарейса. Санкции для авиакомпаний из-за задержек рейса могут ужесточить. Также предлагается установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов. Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru, рассказал о том, все ли зависит от авиакомпании и правильно ли только на одну структуру возлагать ответственность.

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