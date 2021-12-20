Столичные коммунальщики следят за состоянием дорог в непогоду

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Коммунальные службы продолжают непрерывно мониторить ситуацию на улицах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в понедельник, 20 декабря.

В учреждении отметили, что коммунальщики проводят регламентные работы согласно погоде.

— При необходимости проведем подметание проезжей части, тротуаров, дворовых территорий и противогололедную обработку особо опасных участков улично-дорожной сети. Повсеместно продолжаются работы по уборке и вывозу снега, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что под особый контроль взяты пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного наземного транспорта, станциям метро, Московского центрального кольца (МЦК) и объектам социальной инфраструктуры, говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В понедельник, 20 декабря, погоду в столичном регионе будет определять тыл циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус восемь–шесть градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне десяти–пяти градусов мороза.

Также в столице продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение об опасных погодных условиях действовало до 21:00 понедельника, 20 декабря, однако было продлено и будет действовать до 22:00 вторника, 21 декабря.