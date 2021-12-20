Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные коммунальщики следят за состоянием дорог в непогоду

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Столичные коммунальщики следят за состоянием дорог в непогоду
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Коммунальные службы продолжают непрерывно мониторить ситуацию на улицах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в понедельник, 20 декабря.

В учреждении отметили, что коммунальщики проводят регламентные работы согласно погоде.

— При необходимости проведем подметание проезжей части, тротуаров, дворовых территорий и противогололедную обработку особо опасных участков улично-дорожной сети. Повсеместно продолжаются работы по уборке и вывозу снега, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что под особый контроль взяты пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного наземного транспорта, станциям метро, Московского центрального кольца (МЦК) и объектам социальной инфраструктуры, говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В понедельник, 20 декабря, погоду в столичном регионе будет определять тыл циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус восемь–шесть градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне десяти–пяти градусов мороза.

Также в столице продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение об опасных погодных условиях действовало до 21:00 понедельника, 20 декабря, однако было продлено и будет действовать до 22:00 вторника, 21 декабря.

Читайте также:
Транспорт Москва ЖКХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте