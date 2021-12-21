МЧС: Разработан ГОСТ по захоронению в братских могилах

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В России разработали ГОСТ по захоронению в братских могилах. Отмечается, что стандарт подразумевает захоронение в военное и мирное время трупов людей и животных.

— Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени, — следует из текста документа, опубликованного на сайте МЧС России.

Отмечается, что стандарты были разработаны ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Новые правила вступят в силу с 1 февраля 2022 года.

Так, согласно новому ГОСТу, правила городской застройки, расстояние до жилых зданий и особенности рельефа — необходимо учитывать при выборе мест захоронения.

Кроме этого, при захоронении нужно соблюдать расстояние между гробами по горизонтали — оно должно быть не менее полуметра и заполнено слоем земли и хвороста.

Также захоронение погибших от особо опасных инфекций и вирусов следует проводить в оцинкованных и герметичных гробах.

3 декабря сообщалось, что Минобороны обнародовало секретные документы о спецоперации советских военных инженеров по искусственному затоплению территорий, которая помешала немецким войскам окружить Москву зимой 1941 года. Подробности этой уникальной операции раскрывает впервые представленный россиянам рассекреченный план командования Западного фронта.

Отмечается, что водой залило большое пространство, что сделало невозможным перемещение по нему военной техники. Также было предусмотрено и недопущение использования этих мест в качестве посадочных площадок — в лед были вморожены колья.