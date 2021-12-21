Дипломат Гаврилов: РФ не допустит инфраструктуры НАТО в соседних странах

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Российская сторона не допустит размещения инфраструктуры Североатлантического альянса (НАТО) в соседних странах — на Украине, в Молдавии и Грузии. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил глава российской делегации на переговорах в Австрии по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

— Думаю, да. Или ответ будет совсем другой, — отметил дипломат в ответ на соответствующий вопрос в эфире программы «Соловьев.LIVE» на YouTube.

17 декабря Министерство иностранных дел России (МИД) опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также не проводить военных учений с отработкой плана применения ядерного оружия.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.