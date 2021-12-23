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В Роспотребнадзоре сообщили, когда проявляются симптомы при «омикроне»

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Роспотребнадзоре сообщили, когда проявляются симптомы при «омикроне»
Фото: unsplash

Инкубационный период при заражении новым штаммом COVID-19 «омикрон» составляет несколько дней, но симптомы болезни могут появиться уже на следующий сутки после инфицирования. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

— По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом «омикрон» чаще всего составляет три-шесть дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта, — рассказала она.

Специалист добавила, что быстрый рост числа заболевших в некоторых странах указывает на сокращение инкубационного периода при «омикроне» по сравнению со штаммом «дельта», сообщает РИА Новости.

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Вирусолог Зверев заявил о неизбежности вспышки «омикрона» в России. По словам врача, «омикрон» вытесняет «дельту». Скорее всего, новый штамм успеет распространиться в России в марте.

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

8 декабря ученые из университета Гонконга опубликовали снимок штамма коронавирусной инфекции «омикрон», который был получен с помощью инновационного микроскопа. По их словам, при малом увеличении на фото можно увидеть повреждение клеток с набухшими везикулами, а большое увеличение позволяет увидеть агрегаты частиц вируса с шипами в виде короны.

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