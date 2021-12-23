Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врачи рассказали, как оказать первую помощь при переохлаждении в морозы

Ирина Игнатенко

Общество
Врачи рассказали, как оказать первую помощь при переохлаждении в морозы
Фото: pixabay.com

Как оказать первую помощь замерзшему человеку, рассказали медицинские специалисты.

Педиатр, консультант цифрового медицинского сервиса Егор Гаврюшкин отметил, что переохлаждение — потенциально опасное для жизни состояние, требующее неотложной медицинской помощи. Если нет возможности быстро обратиться к специалистам, необходимо сделать следующее.

Во-первых, защитить человека от дальнейшей потери тепла: снять с него мокрую одежду, переместить в теплое помещение и накрыть одеялом, дать грелку. Также стоит напоить человека теплой жидкостью. При этом нельзя давать человеку алкоголь или кофе, так как они ускоряют теплоотдачу.

Если переохлажденный находится без сознания или у него нет пульса или признаков дыхания, немедленно обратитесь за неотложной помощью, также немедленно нужно начинать сердечно-легочную реанимацию, передает Life.ru.

В свою очередь главный врач Видновской РКБ Бутай Бутаев добавил, что на фоне переохлаждения могут развиться самые различные патологии, начиная от обычной простуды и заканчивая серьезными обморожениями и хроническими заболеваниями. Длительное воздействие холода способно привести к летальному исходу, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого трихолог пояснила, почему нужно обязательно носить шапку зимой.

Низкая температура воздуха в зимний сезон приводит к спазму сосудов, что ухудшает нормальное кровообращение. Это может сказаться на состоянии волос и даже привести к раннему облысению.

Читайте также:
Врачи первая медицинская помощь мороз
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Все мнения
О проекте