Врачи рассказали, как оказать первую помощь при переохлаждении в морозы

Фото: pixabay.com

Как оказать первую помощь замерзшему человеку, рассказали медицинские специалисты.

Педиатр, консультант цифрового медицинского сервиса Егор Гаврюшкин отметил, что переохлаждение — потенциально опасное для жизни состояние, требующее неотложной медицинской помощи. Если нет возможности быстро обратиться к специалистам, необходимо сделать следующее.

Во-первых, защитить человека от дальнейшей потери тепла: снять с него мокрую одежду, переместить в теплое помещение и накрыть одеялом, дать грелку. Также стоит напоить человека теплой жидкостью. При этом нельзя давать человеку алкоголь или кофе, так как они ускоряют теплоотдачу.

Если переохлажденный находится без сознания или у него нет пульса или признаков дыхания, немедленно обратитесь за неотложной помощью, также немедленно нужно начинать сердечно-легочную реанимацию, передает Life.ru.

В свою очередь главный врач Видновской РКБ Бутай Бутаев добавил, что на фоне переохлаждения могут развиться самые различные патологии, начиная от обычной простуды и заканчивая серьезными обморожениями и хроническими заболеваниями. Длительное воздействие холода способно привести к летальному исходу, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого трихолог пояснила, почему нужно обязательно носить шапку зимой.

Низкая температура воздуха в зимний сезон приводит к спазму сосудов, что ухудшает нормальное кровообращение. Это может сказаться на состоянии волос и даже привести к раннему облысению.