Астролог Росс назвал два знака зодиака, которым повезет в 2022 году

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2022 год окажется удачным для двух знаков зодиака. Об этом заявил астролог Влад Росс.

Удача в следующем году будет сопутствовать Овнам. Росс предрек им период подъема с 11 мая по 28 октября, когда свою силу начнет набирать Юпитер.

— Планета большого счастья, экспансии, размаха будет в этом знаке. Поэтому можно начинать карьеру, действовать, открывать новый бизнес, проекты, путешествия. Все, особенно новые начинания на 10–12 лет могут удаваться зодиакальному знаку Овна, — отметил астролог.

Удачный год ожидает Рыб. Особенно плодотворным окажется для них начало года, а также весь ноябрь и декабрь. Удача будет сопутствовать этому знаку зодиака во всех сферах, в том числе и в личной жизни. Одинокие представители этого знака смогут найти в 2022 году вторую половинку.

Астролог добавил, что в следующем году не стоит лениться и откладывать выполнение важных дел в долгий ящик, передает издание «Невские новости».

До этого астрологи рассказали, представительницы каких знаков зодиака выйдут замуж в 2022 году.