Шатер из 30 тысяч лампочек установили на новогодней елке в центре Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Шатер из 30 тысяч светодиодных лампочек украсил новогоднюю елку на Манежной площади в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского Комплекса городского хозяйства в четверг, 23 декабря.

В ведомстве отметили, что город полностью подготовили к приближающимся новогодним и рождественским праздникам. Традиционно Манежную и Красную площади украсили декоративными светящимися конструкциями, инсталляциями и другими элементами.

— Световая композиция напротив Исторического музея станет центром притяжения для жителей и гостей столицы. В центре разместилась 17-метровая ель. Ее украсили новогодними игрушками и сияющей звездой, а над деревом раскинулся настоящий световой шатер — более трех километров гирлянд, на которых сияет около 30 тысяч светодиодов. Ансамбль дополняют невысокие новогодние ели, расположенные вокруг шатра, — заявил руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Помимо этого, на Манежной площади появилась масштабная светящаяся арка и многие другие украшения: большие елочные игрушки, театральные маски и веера, украшенные лампочками деревья и другие, пишет РИА Новости.

Традиционная новогодняя елка мэра будет проходить в Гостином Дворе с 25 по 7 января. В эти дни здесь состоятся праздничные мероприятия со световыми шоу и трехмерной графикой. Кроме того, гости увидят сказочное представление с элементами театра и цирка.