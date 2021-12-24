Bloomberg заявил о наращивании российских войск на границе с Украиной

Фото: официальный сайт Минобороны РФ

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает туда все больше военной техники. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на британскую компанию Jane's, которая специализируется на обороне и разведке.

Компания ссылается на спутниковые фотографии, на которых якобы видно, что с ноября к границе Украины и России были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны, а также на снимках запечатлено небольшое количество военных.

В компании отметили, что Россия при необходимости сможет оперативно направить в регион подкрепление, передает Bloomberg.

Путин заявил об отсутствии угрозы для Украины со стороны РФ.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.